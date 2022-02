Goiás não possui dados oficiais sobre contaminações pelo vírus da herpes

Bastante comum, a herpes voltou a estar em evidência por conta do BBB 22. Dentro do reality, Eliezer está com o vírus ativo, apresentando feridas na boca que provocam sangramento.

O participante inclusive está descumprindo algumas das orientações para evitar a propagação, pois está beijando colegas de confinamento, além de estar falando próximo de outras pessoas.

Em Goiás, não há dados sobre o número de casos diagnosticados de herpes. Em nota ao Portal 6, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) explicou que a enfermidade não integra a “lista nacional de doenças de notificação compulsória”.

Ele possui duas versões, o herpes-zóster, causado pelo vírus varicella zoster, o mesmo da catapora e o herpes simples (HSV), causado pelo herpes simplex vírus.

Na maioria dos casos o vírus se aloja no organismo quando somos crianças. Entretanto, ele pode permanecer inativo ou ser ativado. Entre os fatores que colaboram para a ativação está a imunidade baixa, estresse, fadiga física e mental, dentre outros.