Acidente mata o locutor goiano Luciano Cunha, famoso por narrar rodeios pelo país

Está sendo velado na noite desta segunda-feira (21), em Goiatuba, no Sul do estado, o corpo do pecuarista e locutor de rodeios Alessandro Cunha.

Ele morreu mais cedo em uma acidente na BR-153, no município de Prata, no triângulo mineiro, após bater com a caminhonete que dirigia na traseira de um caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele não chegou a ser socorrido pois morreu no local.

O profissional tinha 47 anos e estava a caminho de São Paulo, de onde pegaria um voo para os Estados Unidos.

Luciano Cunha também era filho do ex-prefeito de Vicentinópolis José Oliveira Fernandes, o ‘Zé do Neca’.

É esperado que o sepultamento do locutor ocorra nesta terça-feira (22), em Aparecida de Goiânia.