Bebê fica preso após mãe descer de carro e esquecer chave dentro do veículo

Um bebê ficou trancado dentro de um carro, na manhã desta segunda-feira (21), em Goianésia. A mãe, que estava com o garotinho, acionou o Corpo de Bombeiros para o resgate.

Tudo começou quando a genitora, ao parar o carro, guardou as chaves dentro da bolsa e a deixou em cima do banco do motorista. Ao descer do veículo para pegar o filho no bebê-conforto, fechou a porta da frente.

No momento em que tentou abrir a porta de trás, percebeu que estava trancada. Em seguida, o mesmo aconteceu com a da frente, ficando com as chaves e o bebê presos do lado de dentro.

A primeira atitude da mãe foi tentar o contato com um chaveiro, mas não obteve êxito. Já desesperada, e percebendo que o filho chorava muito, ligou para o Corpo de Bombeiros e pediu ajuda.

Bebê fica preso após mãe descer de carro e esquecer chave do veículo lá dentro. Garotinho começou a chorar muito e Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer o resgate. Assista: pic.twitter.com/7ZSuL36DGS — Portal 6 (@portal6noticias) February 21, 2022

Utilizando uma marreta, a equipe liderada pelo Sargento Jefferson, quebrou o vidro dianteiro e destravou as portas.

Apesar do grande susto, o bebê foi resgatado sem ferimentos e deixado aos cuidados da mãe.