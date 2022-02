Fisiológica, mental e fisicamente os homens e as mulheres são diferentes, não tem como negar. Bom, mas sabia que eles também se diferem ao executar algumas atividades do cotidiano? Por isso, veja aqui algumas coisas que as mulheres fazem de um jeito e os homens de outro!

6 coisas que as mulheres fazem de um jeito e os homens de outro totalmente diferente:

1. Ir ao banheiro

Primeiramente, vamos começar com essa atividade que todo mundo já está careca de saber que os homens e as mulheres executam de formas diferentes. Isso porque, enquanto um usa o sanitário em pé, elas precisam usar o vaso sentadas.

2. Tirar a camisa

Você já reparou? Talvez nunca tenha passado em sua mente, mas aqui também há muita diferença na execução. Em suma, eles tiram, normalmente, usando só um braço para puxar. Enquanto isso, elas tiram puxando com as duas mãos.

3. Bocejar

Ok, por essa pode ser que você nunca tenha notado, mas os homens bocejam diferente das mulheres. No geral, elas colocam a mão tampando a boca de forma sutil e elegante, já eles pouco se importam com isso. Pode reparar!

4. Sentar

Essa situação aqui também é bem perceptível a diferença entre os sexos. Isso porque, as mulheres costumam cruzar as pernas e alinharem a postura. À medida que, os homens, sentam de qualquer jeito.

5. Fumar

Já reparou como as mulheres fumam de forma delicada e elegante? Pois é, os homens colocam o cigarro de qualquer jeito na boca. É diferente!

6. Olhar

Por fim, podemos ver uma discrepância também no olhar de ambos. Essencialmente, os homens possuem um olhar mais forte e intenso, já elas olham com sutileza e compreensão de todos os detalhes.

