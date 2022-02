Segundo a psicologia, há sim alguns traços e comportamentos que definem a personalidade das pessoas. Inclusive, se alguém possui coragem, ousadia, crueldade, impulsividade e agressividade, isso pode significar que ela seja um psicopata (pelo menos em potencial). Por isso, hoje compilamos alguns sinais de que você pode estar namorando um psicopata.

Antes de tudo, entenda que, de acordo com a psicologia, esse transtorno de personalidade é mal compreendido. Além disso, pode dar seus sinais desde a infância até a vida adulta. Vale lembrar que, antes dos 18 anos, o problema é chamado de Transtorno de Co.

Ok, mas você sabe como um psicopata age? No geral, essas pessoas tratam os outros como meros objetos ou coisas. Que, consequentemente, são usados para a satisfação do seu bem e prazer.

Ademais, os sinais que vamos citar não são regras absolutas, são apenas tendências abordadas em estudos na área. Assim, se você se identificar com os sinais, não significa que você seja um psicopata de fato. Confira 6 sinais que revelam que você pode estar namorando um psicopata e não sabe:

1. Ele mente frequentemente

2. É cruel com os animais e crianças

3. Se vangloria por ser impulsivo e irresponsável

4. Não gosta de ser contrariado de jeito nenhum

5. Detesta seguir regras e as quebra sempre pode

6. Tem mania de colocar sempre a culpa nos outros

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

