Calendário de pagamento do IPVA em Goiás é alterado; confira as novas datas

A Secretaria de Estado da Economia de Goiás alterou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 para motoristas com placas de finais 1, 2 e 3.

Como publicado no Suplemento do Diário Oficial, os motoristas têm até junho para quitar a segunda parcela do imposto. Confira as novas datas:

Placa de final 1: até 2 de maio;

Placa final 2: 3 de maio;

Placa final 3: 4 de abril.

Antes das mudanças os consumidores deveriam pagar o IPVA até os dias 24 de fevereiro e 03 de março.

A Administração Estadual aguarda aprovação, na Assembleia Legislativa de Goiás, do projeto de Lei que permite o parcelamento do IPVA em até 10 vezes.

Vale lembrar que os boletos não estão sendo enviados para a residência. Os motoristas devem acessar o site oficial do Detran para acessar ao boleto de pagamento.