Líder de facção criminosa, que entrou em confronto com a Rotam de Goiânia, está morto

O líder de uma facção criminosa foi morto na tarde desta quinta-feira (24) no Setor Vale dos Sonhos, região Norte de Goiânia.

Ele transitava pela BR-060 quando foi abordado por 08 homens da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam).

As equipes entraram em confronto com o criminoso que foi alvejado e acabou falecendo no local. A ação paralisou o trânsito no local e provocou um congestionamento de cerca de 02 km.

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e 07 quilos de skunk, uma droga similar a maconha, porém com um efeito mais forte.

A ficha criminal do indivíduo foi puxada pelos homens da Rotam que atenderam a ocorrência e encontraram o indiciamento por alguns crimes previstos em Lei.

Entre eles estavam denúncias por furto, roubo, porte ilegal de arma, associação criminosa e tráfico de drogas.