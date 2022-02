Programa da Prefeitura de Anápolis dá o primeiro emprego para adolescentes e jovens menores de 18 anos

A primeira turma de 2022 do Programa Aprendiz Anápolis já foi admitida e as inscrições para as próximas podem ser realizadas em uma das unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) espalhadas pelo município.

Mantido pela Prefeitura de Anápolis, o projeto é direcionado para jovens e adolescentes, de 14 a 18 anos incompletos, que pertencem a famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é promover a inclusão social a partir da formação profissional e cidadã dos participantes.

Segundo a Administração Municipal, os jovens contratados atuam em setores e departamentos administrativos dos órgãos públicos. Além disso, realizam curso de qualificação profissional e, para isso, recebem salário, vale-transporte, uniforme e 13º. Também têm seguro de vida e direito a férias.

O Aprendiz Anápolis realiza contratações durante todo o ano. Para se inscrever é necessário que os interessados estejam frequentando a escola e possuam o cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

De acordo com a Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, a solicitação para participar do programa deve ser realizada em uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Confira como entrar em contato com elas:

CRAS LESTE:

Telefone 3902 1573;

E-mail: [email protected];

Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck – Jardim Alvorada.

CRAS NORTE

Telefone: 3902 2639;

E-mail: [email protected];

Endereço: Av. do Estado – Vila Norte (Antiga Casa Brasil).

CRAS LESTE II

Telefone: 3902 1725;

E-mail: [email protected];

Endereço: Rua Antônio de Souza Franca, Qd. 09, Lt 22 – Bairro Filostro Machado.

CRAS SUL

Telefone: 3902 1539;

E-mail: [email protected];

Endereço: Rua Copa 23 Lt. 04 – Copacabana – Abaixo do feirão Reny Cury.