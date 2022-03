Água, cenoura, eletrodomésticos e até creme dental. Já pensou que essas coisas podem te matar? Mas calma lá, não se apavore! São em casos muito específicos e hoje vamos explicar sobre eles. Por isso, veja os objetos que todo mundo tem em casa e que já foram responsáveis por matar pessoas. Confira:

6 objetos que todo mundo tem em casa e já foram responsáveis por matar pessoas:

1. Geladeira

Vamos começar por ela, que assim como qualquer aparelho elétrico pode ser perigoso para os humanos. Bom, mas o caso que vamos citar é bem diferente. Basicamente, as geladeiras antigas contavam com uma tecnologia em que não se podia abri-la por dentro. Assim, 1995, nos Estados Unidos, enquanto crianças brincavam de esconde-esconde, tiveram a brilhante ideia de se esconderem lá dentro. Foi tiro e queda, todas morreram por asfixia.

2. Água

Ok, você certamente, deve estar se perguntando como pode um bem vital matar alguém. Pois bem, saiba que isso foi mais real do que se imagina. Em um desafio, jovens beberam mais de 6,5 litros de água em um dia e tiveram colapso no corpo.

3. Pasta de dente

Esse aqui é mais um item muito curioso, porque usamos diariamente e nunca vimos riscos. Mas a verdade é que se consumirmos muito dele, podemos perder a vida. Sim, mas é óbvio que tem que ser uma grande quantidade, coisa de 13 tubos — não um pouquinho durante a escovação. Todavia, isso não deixa de ser preocupante.

4. Cenoura

Sim, é isso mesmo que você entendeu! Mas calma lá, as cenouras são muito benéficas para nosso organismo. Porém, quando consumimos mais de duas dúzias por semana, nossa pele já fica meio alaranjada pelo excesso de vitamina C. Agora, se você comer de uma vez só 20 kg de cenoura, você pode morrer envenenado de carotenóides.

5. Sabão em pó

Ok, agora te daremos mais um motivo para tomar cuidado com os produtos de limpeza, principalmente, perto das crianças. Isso porque se um ser humano consumir 58 ml de sabão em pó pode ter intoxicação no corpo, que leva à morte.

6. Refrigerantes e sucos de caixinha

Por fim, sabia que, por ano, 184 mil pessoas morrem por doenças relacionadas à obesidade por produtos açucarados? Segundo pesquisadores de Harvard, industrializados e açucarados reflete cerca de 60% da população mundial. Por isso, fique de olho se você é fã de refri ou suco de caixinha.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!