Diplomatas boicotam discurso de chanceler russo e esvaziam sala em Genebra

“É importante mostrar um gesto de solidariedade aos nossos amigos ucranianos”, disse Yann Hwang, embaixador francês na conferência.

Representantes de países como Venezuela, Iêmen, Argélia, Síria e Tunísia permaneceram na sala. Vídeo publicado pelo jornalista Jamil Chade, no Twitter, indica que o diplomata do Brasil também seguiu no local e não participou do boicote.

Em seu discurso, Lavrov disse que Kiev está tentando adquirir armas nucleares. “A Ucrânia ainda tem tecnologias soviéticas e os meios de entrega de tais armas”, afirmou. “Não podemos deixar de responder a este perigo real.”

Uma hora depois, o chanceler foi alvo de um segundo boicote durante sua participação por vídeo no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O ministro russo deveria viajar para Genebra, mas cancelou sua visita citando “sanções anti-Rússia” que o impedem de sobrevoar a União Europeia.