Ambev está com seleção aberta de funcionários para trabalhar em fábrica de Anápolis

Uma seleção imediata para profissionais com experiência foi aberta neste começo de mês de março, em Anápolis.

As oportunidades são para auxiliar de limpeza, jardineiro e motorista de trator agrícola, que vão atuar na fábrica da Ambev, às margens da BR-060.

A remuneração varia entre R$ 1.212 e R$ 1.700. Além disso, os novos funcionários têm direito a vale alimentação de R$ 210, almoço na empresa e transporte.

Os interessados em pleitear uma das vagas precisam comparecer a sede do Sistema Nacional do Emprego (Sine), que fica na Avenida Senador José Lourenço Dias, 333, Centro, com carteira de trabalho e documentos pessoais.

Segundo a Gerência Municipal de Políticas de Emprego, o processo seletivo está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (04), a partir das 09h, por ordem de chegada.