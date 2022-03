Carnaval de 2022 teve aumento de mortes e queda de infrações nas BR’s em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (03) os dados completos da Operação de Carnaval 2022, em Goiás. Os números foram coletados entre os dias 25 de fevereiro a 02 de março.

De acordo com levantamento da PRF, as autuações, acidentes e feridos nas estradas diminuíram neste ano se comparados aos números de 2021, mas houve um aumento no total de mortes.

De acordo com a PRF, 37 acidentes foram registrados nas rodovias goianas. Deste total, 28 pessoas ficaram feridas e 05 vieram a óbito.

A entidade relatou ainda um desfile de irregularidades, já que 4.983 condutores foram autuados no total.

As ultrapassagens em locais proibidos se mostraram a principal incidência entre os motoristas. Segundo a Polícia Rodoviária, 1.028 condutores foram flagrados praticando o ato.

Durante o feriadão, os motoristas e passageiros esqueceram de utilizar o cinto de segurança. Segundo os números da PRF, 278 pessoas foram flagradas sem o acessório dentro do veículo.

Outro número assustador foi a quantidade de pessoas abordadas nas estradas e que dirigiam sob efeito de bebidas alcoólicas. A embriaguez foi o fator responsável por 264 autuações.

As averiguações não ficaram restritas apenas aos crimes de trânsito. A PRF apreendeu 201kg de cocaína durante abordagens pelas estradas estaduais.