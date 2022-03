Últimos dias de inscrição para profissionais de nível superior que desejam integrar a Força Aérea Brasileira

Seguem abertas, até às 10h do próximo dia 13 de março, as inscrições dos processos seletivos da Força Aérea Brasileira (FAB) com 159 vagas para nível superior.

Os exames de admissão são para os cursos de formação de médicos, dentistas e farmacêuticos. Além dos estágios de adaptação para engenheiros, capelães e para o quadro de apoio.

Para se inscrever, basta acessar o site do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica e preencher todos os dados. Ao final desta etapa, os candidatos deverão pagar uma taxa de R$ 130.

As provas escritas estão previstas para o dia 12 de junho e os participantes passarão ainda por inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica e teste de avaliação do condicionamento físico, além do procedimento de heteroidentificação complementar e a validação documental.

Médicos, dentistas e farmacêuticos também serão submetidos a uma prova prático-oral.

Após todas essas etapas, os aprovados passarão um período de 17 semanas em Lagoa Santa, Minas Gerais. Caso concluam o curso e os estágios com sucesso, serão nomeados Segundo-Tenente, no caso dos capelães, e Primeiro-Tenente, nas demais especialidades.

Mais informações, como os requisitos e números de vagas para cada função, estão disponíveis no site da FAB.