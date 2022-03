Envolvida em confusão com advogado, gerente do Rápido de Anápolis é exonerada

A edição mais recente do Diário Oficial do Município (DOM), publicada nesta sexta-feira (04), trouxe a exoneração de Sônia Borges do cargo de gerente do Rápido de Anápolis.

A medida entrou em vigor desde o momento em que o documento foi tornado público e traz a assinatura do prefeito Roberto Naves (PP) e da secretária municipal de Governo e Recursos Humanos, Raquel Batista.

A dispensa do cargo teria sido uma consequência da última quarta-feira (02), quando Sônia precisou ser levada à Central de Flagrantes após ser acusada de agredir o advogado Breno Valente.

O profissional relatou que teve o braço puxado e arranhado pela servidora. Afirmou também que ela tentou quebrar o aparelho celular dele e foi retirado à força do órgão por um funcionário. Segundo Breno, esta ordem teria partido de Sônia após não ter conseguido êxito em tomar o celular dele. A gerente do Rápido, porém, disse aos policiais que o advogado queria filmá-la sem autorização. O advogado, no entanto, justificou que só pegou o aparelho porque a servidora teria se negado a lhe dar uma declaração para ele comprovar que esteve lá. Ressaltou que chegou por volta de 14h45 e não conseguiu atendimento até às 18h. Outro escândalo Já no final do ano passado, a gerente também precisou prestar esclarecimentos por conta de outra confusão no Rápido, depois de viralizar nas redes sociais um vídeo em que ela aparece trocando ofensas com um idoso.

“Velho”, “gordo” e “porco” foram os termos que teriam partido da boca dela, conforme denúncia registrada na PC. A servidora, contudo, se defendeu – dizendo ter sido agredida primeiro pelo contribuinte.