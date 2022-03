Um jogo do Campeonato Mexicano terminou no sábado (5) com cenas de violência e pancadaria. Torcedores do Atlas e do Querétaro invadiram o gramado do estádio La Corregedoria aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0 para o Atlas. O gol havia sido marcado por Julio Furch.

Segundo a Polícia de Querétaro, local da partida, a pancadaria resultou em 22 feridos, sendo 9 deles levados para hospitais – dois em estado grave. As autoridades não informam se houve mortos, mas alguns meios de comunicação de língua espanhola chegaram a veicular o número de 17 mortos.

A agência de proteção civil do estado de Querétaro reforçou que não há registro de óbitos e que todos os feridos são do sexo masculino.

“Até o momento não há registro de óbitos; 22 pessoas feridas, nove delas levadas para o Hospital Geral e destas, duas são graves. O resto está estável. Deve-se mencionar que todos os feridos são do sexo masculino e neste momento foi confirmado que quatro eram do estado de Jalisco”, diz o comunicado.

De acordo com o Fox Sports, a confusão começou quando torcedores do Querétaro invadiram o campo. A segurança falhou e os fãs rivais do Atlas também entraram no gramado, provocando uma briga generalizada. A polícia não conseguiu conter a confusão.

As imagens da briga se espalharam pelo mundo. As mais fortes são de torcedores sendo espancados, alguns desacordados com muito sangue em volta, e famílias correndo pelo gramado ao lado dos filhos para tentar se proteger da confusão.

Autoridades locais usaram suas redes sociais para repudiar a violência que aconteceu no La Corregedoria.

O presidente executivo da Liga-MX, Mikel Arriola, divulgou nota, em seu Twitter. “Violência inadmissível e lamentável no estádio Corregedoria, em Querétaro. Os responsáveis pela falta de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar. A segurança de nossos jogadores e torcedores é prioridade!”, escreveu.

O governador de Querétaro, Mauricio Kuri, disse que os donos do clube “e as instituições devem responder pelos fatos”: “Dei instruções para que a lei seja aplicada com todas as suas consequências”, publicou.

Além deles, o próprio Atlas exigiu que as autoridades e a liga abram uma investigação sobre a briga para determinar “responsabilidades para os envolvidos” e garantir que “a força total da lei seja aplicada”.

Devido a toda a confusão gerada, a partida não teve condições de continuar e foi suspensa. Além disso, a organização decidiu suspender todas as partidas deste domingo (6) no México.

Alguns jogadores mexicanos estão usando suas redes sociais para lamentar e repudiar o que aconteceu no estádio La Corregedoria na tarde de sábado.

Dentre eles, Rafa Marquez, um dos maiores jogadores da história do México – participando de cinco Copas do Mundo -, se disse envergonhado com o que aconteceu.

Além dele, Edson Álvarez, do Ajax, mencionou que se sente impotente e citou que o ‘futebol mexicano está perdido’.

Thoughts are with the situation in Mexico right now where violence between fans of Queretaro and Atlas has led to multiple unconscious people laying around the field and stadium.

A stain on the sport in the region. pic.twitter.com/a0dzH5DBe1

— MLS Buzz (@MLS_Buzz) March 6, 2022