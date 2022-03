Mãe descobre que patrão abusou da filha e vai até empresa para tirar satisfação; veja o vídeo

Uma mãe argentina decidiu viajar mais de 700 km de distância (desde Bahía Blanca, no sul da província de Buenos Aires, até Trelew, em Chubut, na Argentina) para tirar satisfações com o patrão da filha.

O motivo foi o mais surpreendente: ela teria descoberto um abuso sexual cometido pelo chefe logo no primeiro dia de trabalho da garota.

Ao chegar no estabelecimento do suspeito, a genitora fez questão de gravar toda a conversa que teve com ele.

“Você é Leo? Eu sou Sol, mãe de Virginia, a menina que você abusou ontem por 03h, das 14h às 17h da tarde”, iniciou.

“Você se lembra que queria ensiná-la a usar a máquina de corte a frio e você o apoiou com seu membro por trás? Vim para lhe dizer que ela não está sozinha. Virginia tem uma mãe”, completou.

A garota, filha da argentina, estaria trabalhando em um supermercado, organizando as prateleiras, quando a situação ocorreu.

“Eu estava enchendo carrinhos e reabastecendo as mercadorias nas prateleiras. Ele estava passando por trás e roçando minhas nádegas com a mão”, diss a vítima para a mãe.

No entanto, apesar da repulsa e do pânico, o medo de uma reação agressiva dele foi ainda maior, permanecendo estática.

“O que me passou pela cabeça é que se eu lhe dissesse alguma coisa ou lhe desse um soco, seria pior e ele iria querer violar-me ou matar-me”, contou a garota para a mãe.

No dia seguinte, a decisão da moça foi denunciar o patrão nas redes sociais. Ela acabou descobrindo mais dez mulheres vítimas do mesmo homem e o caso se tornou um escândalo no país.

Veja: