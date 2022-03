Admiradas e fortes, elas estão entre as mulheres mais inspiradoras de Goiás

Goiás já mostrou a que veio. Pelo estado, são várias as mulheres fortes que ocupam cargos de liderança e que conseguem dar a volta por cima para alcançar posições de destaque.

É comum encontrar histórias de mulheres que, com humildade e força de vontade, ultrapassaram as mais diversas barreiras para conquistar grandes sonhos, seja um negócio novo, uma carreira diferente, a abertura de uma empresa, uma promoção, dentre outros.

E para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Portal 6 selecionou algumas das muitas mulheres goianas que se destacam em Goiás e são uma verdadeira fonte de inspiração. Confira:

Dra. Ludhmila Hajjar

Natural de Anápolis, graduou-se em Medicina pela Universidade de Brasília (UnB). Atualmente é professora de Cardiologia e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo (USP), mesmo lugar que concluiu o doutorado em 2010. Em 2021, Ludhmila foi reconhecida nacionalmente pelas ações de combate à pandemia e chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde. A cardiologista está na lista de 2022 das 20 mulheres de sucesso da revista Forbes.

Vercilene Francisco Dias

Formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), se tornou a primeira quilombola a receber o título de mestre em Direito no Brasil e a primeira a ser aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Natural de Cavalcante, da comunidade Kalunga, Vercilene é coordenadora do departamento jurídico da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ) e também teve o trabalho que desempenha destacado pela lista de mulheres de sucesso da Forbes.

Gracinha Caiado

Advogada e produtora rural, a primeira-dama de Goiás é presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordena o Gabinete de Políticas Sociais. Nascida em Feira de Santana, na Bahia, Gracinha foi acolhida pelos goianos e em 2019 recebeu o título de Cidadania Goiana pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Raquel Dodge

Natural de Morrinhos, foi a primeira mulher a se tornar Procuradora Geral da República e esteve no cargo entre os anos de 2017 e 2019. Formou-se em Direito pela UnB e possui mestrado na Universidade de Harvard. No Ministério Público Federal (MPF) desde 1987, Dodge tem uma influente atuação na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente.

Ingrid Guimarães

Uma das mais famosas comediantes do Brasil, ela nasceu em Goiânia, em 1972. Com a carreira já consolidada, Ingrid é recordista de bilheteria no país, levando mais de 21 milhões de pessoas para ver seus filmes no cinema. Há mais de 20 anos a atriz vem representando muito bem o estado por onde passa, dando orgulho para milhares de goianos.

Capitã Daiene Holanda

É a sub-comandante do 28º BPM de Anápolis, mas há anos adotou a missão de proteger mulheres contra a violência doméstica na cidade. É, atualmente, a responsável pelo trabalho realizado pelos policiais militares na Patrulha Maria da Penha, que acolhe as vítimas e prende os agressores.

Juliana Santos

Estilista, ela conquistou Goiânia e o Brasil fazendo vestidos de noiva. Mas por trás do sucesso, há uma grande história de superação. Ainda criança, Juliana sofreu um acidente que provocou queimaduras por todo o corpo e que resultou na perda dos dedos e de uma mão. Ela, porém, não desistiu do desejo de ser uma profissional da moda e, agora, também é reconhecida por tênis personalizados, lingeries de marca própria e, claro, por contar sobre a própria vida nas redes sociais com humor e leveza.

Aline Chadud Matoso

É dentista, anapolina e atua na frente do serviço odontológico do Corpo de Bombeiros de Goiás. Integrante da corporação há mais de 17 anos, ela foi promovida a coronel em julho de 2021 e se tornou a primeira mulher na história do estado a alcançar a mais alta patente da corporação.

Coronel Silvana Rosa

Em março de 2018, exatamente em uma comemoração de Dia das Mulheres, a Coronel Silvana Rosa assumiu oficialmente o comando de uma regional da Polícia Militar, em Rio Verde. Na ocasião, ela já estava na corporação há 32 anos e foi a primeira mulher a chefiar uma regional goiana.

Mariana Perdomo

É muito difícil passar por Goiânia e não parar na Mariana Perdomo para comer alguma delícia. Ela, que é formada em gastronomia, começou a trabalhar com bolos e ovos de páscoa, aos 19 anos, em uma feira. Com as vendas e muito trabalho duro, continuou investindo no sonho de crescer e conseguiu inaugurar uma confeitaria em 2016. Dois anos depois, se mudou para um estabelecimento ainda maior e conseguiu ampliar o quadro de funcionários.

Angelita de Lima

Nomeada como a nova reitora da Universidade Federal de Goiás em 2022, é jornalista, mestra em Educação e doutora em Geografia pela UFG. Na mesma instituição, leciona desde 2002. Uma das principais pautas na trajetória de Angelita é a defesa das mulheres, da democracia e da autonomia universitária.

Laurita Vaz

Respeitada no meio jurídico, é Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde 2001 e se tornou a primeira mulher a presidir a corte, entre 2016 e 2018. De Anicuns, graduou-se em Direito pela Universidade Católica de Goiás (PUC) e especializou-se em Direito Penal e Direito Agrário, ambos pela UFG.

Laís Nunes

Atleta olímpica do wrestling, representou o Brasil nas Olímpiadas do Rio 2016, sendo a mais jovem atleta a defender o país na Luta Olímpica em uma edição de Jogos, e Tóquio 2020. Ela iniciou a carreira em um projeto social na cidade natal, Barro Alto. Uma das principais conquistas de Larissa foi a medalha de ouro nos Jogos Pan-americano de Lima, em 2019.

Larissa Andrade

Com 20 anos de carreira como modelo, a goiana decidiu mudar o seu destino e passou a estudar teatro e se dedicar a atuação. Larissa se tornou a primeira modelo brasileira a conseguir papel principal em um filme da Netflix, nos Estados Unidos.

Celina Turchi

Mestra em epidemiologia pela London School of Hygiene & Tropical Medicine e doutora pelo Departamento de Medicina Preventiva da USP, Celina nasceu na Cidade de Goiás e em 2017 entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes pela revista TIME. Além disso, a Nature a classificou dentre as dez maiores cientistas do mundo. Ela foi uma das principais líderes nas pesquisas sobre o Zika vírus e a microcefalia.

Simone Malta Segurado

Professora e coordenadora de dança do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França e do Centro Cultural Gustav Ritter, em Goiânia. Reconhecida nacionalmente pela contribuição no meio artístico, coleciona prêmios e honrarias por onde passa, incluindo uma medalha de ouro no Youth American Grand Prix (YAGP) em Nova York e destaques no Prix de Lausanne e Moscow Ballet Competition.