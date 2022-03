Anápolis abre vagas em diversos cursos de capacitação totalmente gratuitos

Com inscrições gratuitas, a Prefeitura de Anápolis está com vagas abertas para cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas para quem busca se capacitar para o mercado de trabalho.

Para os que desejam capacitação em gestão, há oportunidades para turmas de auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, técnicas em vendas e gestão de negócios.

Para beleza, estão disponíveis cursos de cortes (adulto e infantil), barbearia, manicure e pedicure, penteados diversos, modelagem e henna para sobrancelha e maquiagem.

Na área de informática estão disponíveis aulas de informática básica e avançada. Já em setores diversos, as turmas são para eletricista automotivo, mecânico de motores Ciclo Otto, eletricista automotivo e panificação.

As aulas serão ministradas nos Centros de Formação Profissional (Cenfor) do Residencial das Flores, Tesouro, Mirian Rezende; além do Telecentro da Praça Bom Jesus, Feirão do Jundiaí, Espaço da Oportunidade e Panificadora Escola. A carga horária é de 40 horas e todos dão direito a certificação.

Os interessados podem realizar as incrições no Espaço da Oportunidade (Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com Avenida Goiás, centro), no Telecentro da Praça Bom Jesus e nos Centros de Formação Profissional, sendo necessário ter em mãos RG, CPF e comprovante de endereço.

Para mais informações, os telefones de contato são o do Espaço da Oportunidade (62) 3902-2626 e (62) 3902-2034, ou pelo WhatsApp (62) 9 9528-6916.