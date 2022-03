Encontro de mulheres com Bolsonaro, Arthur Lira e Paulo Guedes só tem homens convidados

(FOLHAPRESS) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) participará na próxima quinta-feira (10) de um encontro promovido pelo Grupo Voto para discutir a participação feminina na política. Na lista de palestrantes convidados, no entanto, há apenas homens.

São eles o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participam no mesmo dia de Bolsonaro, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que falará com o grupo na quarta-feira (9).

De acordo com a presidente do Grupo Voto, Karim Miskulin, a plateia do evento será composta apenas por mulheres. “O objetivo maior é romper [com] os ciclos de poder masculino”, diz sobre a iniciativa, idealizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Miskulin e empresárias de diferentes setores serão recebidas por Bolsonaro no Palácio do Planalto, no período da manhã de quinta-feira. Já o almoço será realizado na companhia de Paulo Guedes, enquanto a janta terá a presença de Arthur Lira.

“Nós normalmente não temos acesso a estas autoridades”, explica Miskulin sobre a escolha dos palestrantes. “Todos os grupos de poder político e econômico são masculinos (por enquanto)”, afirma, em mensagem.

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), foi convidado para se reunir com o Grupo Voto no dia 15 deste mês.