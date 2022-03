É de partir o coração a história de cachorro que vai todo dia para praia esperar dono pescador que morreu

Viralizou a história de um cachorro que tem se dedicado todos os dias, há tempos, observando o mar enquanto espera pelo dono, que era pescador.

Uma mulher, que estava de férias em Punta Negra, no Peru, foi quem descobriu a história do animal entristecido, se emocionou e a tornou pública.

De acordo com os moradores do pequeno povoado, o tutor do cão era pescador e faleceu há algum tempo.

Desde então, o animal passa todos os dias observando as ondas incessantemente e se agita bastante ao ver um bote se aproximar.

A moça mencinou ter se encantado com o pet e pensou até em o adotar, mas ao compreender a trajetória, não pôde o retirar daquele local: “é a casa dele agora”.

Ela ainda mencionou na publicação feita no perfil no Twitter que a comunidade gosta do animal e sempre tratam dele.

Veja: