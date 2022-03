‘Pessoas com maior risco devem continuar se protegendo’, alerta Marcelo Daher sobre liberação total de máscaras em Anápolis

O uso de máscaras não deverá mais ser obrigatório em Anápolis a partir da próxima segunda-feira (14) e, com a queda dos índices de casos, internações e óbitos, especialistas acreditam que a situação do município está relativamente tranquila.

Ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher alertou, porém, que é preciso ter prudência e vigilância neste momento.

“É muito importante dizer, que apesar da liberação, não existe a proibição do uso de máscaras. Ou seja, as pessoas com maior risco, elas devem continuar se protegendo”, afirmou.

Daher relembrou que países como a Dinamarca e o Reino Unido voltaram a registrar um aumento de casos e de internações após o fim das restrições, principalmente entre os não vacinados.

Ele afirma que o avanço na vacinação é fundamental para se ter uma certa segurança.

“A gente ainda tem que avançar na terceira dose, que não está muito alta na cidade, na vacinação das crianças e na segunda dose, que também não está boa”, continuou.

Segundo o médico, as pessoas precisam entender que a proteção é individual e que o uso da máscara é importante, principalmente para os grupos de risco.

“Então pessoas mais velhas, com comorbidades, que utilizam medicamentos crônicos ou que são imunodepressores, elas devem continuar se protegendo e devem evitar ambientes fechados com aglomeração”, concluiu.