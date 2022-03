Estar desempregado no Brasil atual é um momento difícil para qualquer um. Em tese, a pessoa sem emprego já passa por dificuldades econômicas, o que é agravado pela pandemia.

Porém, o que poucos sabem é que existem alguns benefícios que podem ajudar o esse cidadão até que ele consiga recolocação no mercado de trabalho.

Sendo assim, veja a seguir quatro direitos que podem dar uma forcinha para aqueles que ainda estão sem emprego.

4 benefícios que quem está desempregado no Brasil tem direito e nem sempre sabe

1 – Seguro-desemprego

Este benefício é destinado ao trabalhador com carteira assinada demitido sem justa causa. Basicamente, ele é um auxílio financeiro temporário para desempregados.

De modo geral, ele é pago entre três a cinco parcelas, dependendo da quantidade de meses trabalhados e de quantas vezes o benefício foi pedido.

A título de curiosidade, o valor do seguro-desemprego em 2022 varia entre R$ 1.212 e R$ 2.106,08.

A pessoa pode fazer a solicitação entre o 7º dia e o 120º dia contados a partir da data de demissão. No caso de empregados domésticos, o prazo é menor, entre 7º dia e o 90º dia após ser dispensado.

2 – Saque FGTS

Outro benefício para quem foi demitido sem justa causa é o saque do FGTS. O cidadão tem direito a pegar todo o dinheiro que foi depositado no fundo enquanto estava trabalhando, o que é conhecido como saque-rescisão.

A medida também vale se você está há pelo menos três anos sem um emprego de carteira assinada. Neste caso, o saque completo do FGTS só poderá ser feito a partir do mês de aniversário do titular da conta.

3 – Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa que integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda.

Dessa forma, o benefício pode ser oferecido pelo governo federal a trabalhadores de baixa renda ou desempregados, caso eles se encaixem no perfil do programa.

Para isso, o indivíduo deve fazer parte de um grupo familiar com renda de até R$ 210 por pessoa. Também é necessário estar registrado no CadÚnico para receber o auxílio.

Assim, o benefício pode dar um respiro econômico ao cidadão, enquanto ele busca uma nova oportunidade de trabalho.

4 -Tarifa Social de Energia Elétrica

Por fim, este é outro benefício que exige inscrição no CadÚnico.

Em resumo, ele se trata de um desconto aplicado na conta de luz para famílias de baixa renda.

O nível de desconto varia conforme o consumo mensal de cada grupo familiar, podendo chegar a até 65%.

Outra vantagem é que não é necessário se preocupar em ir até uma distribuidora solicitar a redução na mensalidade, já que a inscrição no programa é feita de forma automática.

