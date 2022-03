É macabro o plano que jovem armou para assassinar cruelmente o amigo de infância

A Polícia Civil de Goiás divulgou, no final deste domingo (13), os detalhes da prisão de Patrick Gutierry, de 24 anos, que é suspeito de ter matado um amigo de infância, no Setor Guanabara, em Goiânia.

De acordo com a corporação, o crime ocorreu em novembro de 2021, quando o rapaz teria convidado a vítima para ir até a casa de um outro colega e oferecido uma carona de bicicleta.

Durante o trajeto, o suspeito teria desferido o primeiro golpe de facão no pescoço do amigo, que rapidamente pulou da bicicleta e tentou fugir do agressor.

Ele, porém, foi facilmente alcançado e, além de receber novos golpes, foi degolado e acabou morrendo no local.

O corpo da vítima foi encontrado somente apenas uma semana após o ocorrido, com o chinelo do suspeito ao lado.

Ao ser preso, na última quinta-feira (10), Patrick confessou o crime e revelou que já tinha inclusive avisado algumas pessoas que mataria o amigo.

Às autoridades, o autor alegou que agiu por estar sendo ameaçado, mas há suspeitas de que o delito esteja ligado ao tráfico de drogas.

Com objetivo de entrar encontrar testemunhas que possam dar mais detalhes sobre o caso, a imagem do suspeito foi divulgada pela Polícia Civil.