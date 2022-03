Mulher fica arrasada ao sair do altar e flagrar noivo com a amante

Uma mulher decidiu compartilhar a experiência traumática que vivenciou no dia do casamento e acabou viralizando com a enorme decepção.

Segundo a usuária do Tik TOk @bebeperez38, ela encontrou o noivo com a amante na Limousine que eles utilizavam após a cerimônia.

Perez havia passado o dia inteiro se produzindo com as madrinhas e familiares. Estava utilizando um lindo e longo vestido branco, além de véu e todos os adereços a que tinha direito.

Ela, no entanto, nem imaginava que pudesse ser traída na porta da igreja e ainda ter de voltar para casa em um táxi.

Após encontrar os dois indecentes, ela foi surpreendida por uma crise de ansiedade bastante forte e precisou ser acalmada pelos amigos e parentes. Enquanto isso, os traídores aproveitaram para fugir.

Na rede social, ela comenta que, por causa desse episódio, perdeu a esperança nos relacionamentos.

“Você deixou meu coração e minhas ilusões quebradas. Por causa de você hoje não acredito no amor”, alegou a vítima.

Os internautas se compadeceram da situação e deixaram diversas mensagens de apoio à ex-noiva. Já outros usuários ponderaram que ela teve, na verdade, um livramento. Veja nas publicações a seguir.