Sob pressão do Sintego, Alego aprova reajuste de 33,24% apenas para professores em início de carreira

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou nesta quarta-feira (16), em primeira votação, o reajuste salarial de 33,24% apenas para professores em início de carreira da rede estadual de educação.

Os profissionais efetivos nível P1 e p2, com carga horária de 40 horas semanais, passarão a receber R$ 3.845,63, conforme aprovado pelo Governo Federal ao Piso Nacional do Magistério.

Entretanto, os servidores P3 e P4, que são aqueles docentes com graduação/licenciatura e pós-graduação, serão beneficiados com aumento de 10,16% e terão os salários alterados para R$ 3.943,37 e R$ 4.446,16, respectivamente.

Ao Portal 6, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), Bia de Lima, pontuou que essa divisão dos professores desrespeita a Lei Federal nº 9.738 do piso da categoria.

De acordo com ela, menos de mil trabalhadores receberão o reajuste adequado outros 34.068 professores, de níveis P3 e P4, terão correção salarial menor que o anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

Manifestação

Durante o final da tarde, profissionais da educação fizeram marcha até a sede do Poder Legislativo Estadual para reivindicarem a data base dos administrativos e o piso dos professores de acordo com o aumento do Governo Federal.

A manifestação teve início na porta do Paço Municipal e, antes de chegar à Alego, percorreu ruas da capital, deixando o trânsito lento e formando congestionamentos.