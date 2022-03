Bêbada, mulher aciona vigem de Uber para a Ucrânia e valor impressiona

Uma mulher, de 34 anos, decidiu acionar um motorista da Uber para partir de Greater Manchester, na Inglaterra, diretamente à Ucrânia depois de ficar bastante bêbada e afirmar que lutaria na guerra contra a Rússia.

De acordo com o jornal The Mirror, ela estava com uma turma de amigos e o esposo quando o assunto na roda acabou se tornando o confronto iniciado no final do mês de fevereiro.

Por ser casada com um militar, a britânica confessou ter ficado muito sensibilizada com a situação e, com o álcool falando mais forte, decidiu na mesma hora que iria para o país europeu naquele momento.

Para a sorte dela, o limite do cartão de crédito não permitiu que a britânica efetuasse a chamada da corrida, que estava custando £ 4.500 — o equivalente a R$ 30 mil.

No entanto, ainda não convencida da negação, ela tentou outras nove vezes solicitar um motorista. Inclusive, na manhã seguinte, o banco que ela utiliza a telefonou.

Eles tiveram de certificar se o cartão dela não havia sido roubado, devido às nove tentativas sem sucesso da compra de alto valor.

“Eu não me lembrava de ter feito isso. Eu fiquei tipo ‘Oh meu deus’. Acordei com meu banco me ligando, pensando que meu cartão havia sido usado de forma fraudulenta”, contou ao jornal.