Caminhão cegonha fica entalado em viaduto de Anápolis e vários carros são destruídos

A tarde desta quinta-feira (17) começou com um acidente no viaduto Nelson Mandela, na Avenida Brasil Norte, em Anápolis.

É que o condutor de um caminhão cegonha, conhecido por transportar carros de passeio, passou pela parte de baixo do elevado e acabou ficando “preso”.

Isso porque os veículos levados na parte superior estavam mais altos que a estrutura e, por isso, bateram contra o viaduto e ficaram totalmente danificados.

Em um dos carros o impacto foi tão forte que ele chegou a cair do caminhão. Imagens feitas por leitores e enviadas ao Portal 6 mostram a cena.

Em um dos vídeos é possível perceber, inclusive, que equipes do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) já estão no local para fazer o controle do tráfego.