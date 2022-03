Jornalista promete publicar áudio que Marília Mendonça enviou para amiga: ‘vou morrer?’

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do site Metrópoles, Ruth Dias, mãe de Marília Mendonça, revelou que teve acesso a um áudio que a filha enviou à cantora Maraisa.

Na gravação, Marília, em tom de brincadeira pergunta “Meu Deus, será que vou morrer?”. Maraisa era uma das melhores amigas da artista e integrava o projeto “Patroas”, juntamente com a irmã Maiara.

A conversa com Ruth Dias, que foi gravada na casa da cantora, juntamente com o áudio, será revelado pelo colunista nesta quinta-feira, em horário que ainda não foi divulgado.

Marília Mendonça morreu no dia 05 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo, em Caratinga, no estado de Minas Gerais.

Além da cantora, faleceram no acidente o tio, Silveira Dias, o produtor Henrique Bahia, além do piloto Geraldo Medeiros e do copiloto Tarcísio Viana.