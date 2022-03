Presa mulher que simulou o próprio sequestro para extorquir a família em R$ 40 mil

Uma mulher cearense, de 43 anos, foi presa na última segunda-feira (14) após forjar o próprio sequestro para extorquir a família com um pedido de R$ 40 mil.

Contando com a ajuda de dois comparsas jovens, de 22 e 27 anos, ela simulou cenas de agressões e chegou a enviar áudios fortes para os parentes agilizarem os depósitos.

Com os vídeos da suposta violência contra a cearense em mãos, a Polícia Civil (PC) começou a investigar a situação.

“É R$ 40 mil. Ele disse que se tu não me der esse dinheiro ele vai me matar”, disse a mulher, aos prantos na gravação, enquanto o comparsa do crime dizia que o tempo estava se esgotando.

“E o tempo dele tá acabando, manda ele se apressar. Se não for o seu pescoço é o meu”, suplicou.

A Delegacia Antissequestro com o apoio do Departamento de Inteligência da PC analisaram criteriosamente os arquivos e acabaram descobrindo a farsa e encontrando os três suspeitos em um esconderijo em Fortaleza.

Apesar de todos não apresentarem antecedentes criminais, foram encaminhados à delegacia e autuados pelo crime de extorsão.

Caso condenado, o trio pode receber uma pena de até 10 anos de reclusão, além de multa.