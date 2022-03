O colesterol “ruim”, ou LDL – como é conhecido – é extremamente prejudicial para a saúde corporal. Uma vez que elevado – igual ou superior a 130 mg/dL – é necessário iniciar um tratamento rapidamente.

Existem alguns métodos caseiros simples de melhorar essa situação sem precisar de muitos esforços.

Uma outra alternativa é a prevenção. Evitar maus hábitos, comidas gordurosas é fundamental para zelar do colesterol, prevenindo o entupimentos das veias e possíveis problemas cardíacos.

É válido lembrar que, quando alto, o LDL alterado pode ocasionar a pressão arterial alta, infarto e, até mesmo, o AVC. Confira!

6 maneiras naturais de reduzir o colesterol “ruim” que todo mundo deveria aprender:

1. Prática constante de atividades físicas

Praticar corridas, caminhadas, natação, hidroginástica e afins, é uma excelente escolha para diminuir o colesterol ruim do sangue.

Uma outra boa alternativa é realizar as caminhadas em locais abertos e recebendo a iluminação solar.

2. Ingira mais fibras

Uma alimentação contando com farinhas e farelos de aveia, cevada e leguminosas, que são ricos em fibras, é uma ótima opção para diminuir o LDL.

Isso porque o colesterol poderá ser absorvido pelo intestino e eliminado do corpo.

É indicado ainda comer cerca de cinco doses de legumes e frutas frescas por dia, como maçãs, pêssegos, bananas, feijão-verde ou espinafres, também muito ricos em fibra.

3. Tome chá preto

Fazer o consumo diário de chá preto pode ser uma boa escolha também para quem sofre com os altos níveis de colesterol.

Composto por teína – semelhante à cafeína – ajuda a combater as placas de gordura do organismo, resultando na diminuição do LDL.

No entanto, pessoas gestantes e/ou com restrição médica à cafeína, não devem utilizar esse chá.

4. Prefira gorduras saudáveis

As gorduras saturadas são grandes vilãs para quem lida com o mau colesterol, sendo facilmente encontradas em manteiga, bacon, mortadela e muitos alimentos processados.

Elas devem ser evitadas a todo custo, podendo serem substituídas por azeite extra virgem e os ácidos graxos ômega-3, que agem reduzindo o colesterol ruim e aumentando o bom.

5. Coma mais alho

O mais tradicional tempero da comida brasileira pode ser, na verdade, um enorme aliado para a saúde.

O alho, além de reduzir os níveis de colesterol LDL, contribui com o aumento dos níveis de colesterol HDL, que é o colesterol bom.

Um dente por dia pode ser suficiente para ajudar a regular os níveis dos LDL e HDL.

6. Tome suco de berinjela

O suco desta fruta escura é um excelente remédio natural para o colesterol alto.

Isso porque a bebida contém um alto teor de substâncias antioxidantes, especialmente na casca. Por isso, ela não deve ser retirada no preparo do suco.

