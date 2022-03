Atrasos em entregas faz reclamações contra os Correios explodirem em Goiás

Os frequentes atrasos nas entregas de mercadorias em Goiás por parte dos Correios, tem gerado um certo ‘desconforto’ na web.

Basta uma rápida olhada nas redes sociais para notar o aumento das publicações negativas sobre a qualidade do serviço oferecido no estado.

Nas últimas semanas, as reclamações tomaram conta das redes sociais e internautas chegaram a afirmar que esperam por semanas e até meses a chegada de encomendas e remessas.

correios ta me tirando de palhaça, meu produto veio pelo sedex e já em atraso estava quase, vindo de Goiania pra cá, chegou aqui e do nada foi mandado pra rio verde, eaiii eles mandaram pra aparecida de goiania pra dps mandar pra ca de novo, olha, sem condição

Correios tá de sacanagem com a minha cara, como que de Goiânia pra rio verde o negócio tá demorando mais de 3 dias???

Na maior parte dos depoimentos, usuários afirmaram que as encomendas ficam estagnadas principalmente na unidade localizada em Aparecida de Goiânia.

existe um buraco negro no brasil e ele se chama “Centro de Distribuição dos Correios de Aparecida de Goiânia” pqp

eu queria genuinamente saber o que os cara dos correios d aparecida de goiania fazem durante o dia pq com certeza n eh trabalho isso

Não sei o que acontece com as encomendas quando chega em Aparecida de Goiânia, demora mais tempo pra chegar na minha casa do que da China até lá

