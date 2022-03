Desconfiou que o namorado tinha conta no Onlyfans e descobriu sendo mais esperta que ele

Uma jovem decidiu expor no perfil do TikTok como foi a experiência de descobrir que o namorado tinha conta ativa no Onlyfans — que, para quem não sabe, é uma plataforma de conteúdo adulto.

Segundo a norte-americana, ela já estava bastante desconfiada e decidiu realizar um truque bem simples.

A jovem inseriu o email do parceiro para fazer o teste e a plataforma informou que o mesmo já havia sido cadastrado no site.

Surpresa, a tiktoker ainda tentou colocar uma possível senha e acertou, tendo o acesso livre para navegar na conta do companheiro.

“Quando você tenta fazer uma conta OnlyFans com o e-mail dele, dá para ver se ele já tem conta. E tem”, explica a moça no vídeo.

Depois do relato, diversas usuárias do TikTok aprovaram a ideia e começaram a buscar possíveis contas através dos e-mails dos parceiros.

“Eu fiz e adivinhei a senha dele. Adivinha: ele tinha uma conta!”, registrou um internauta.

“Eu fiz meu namorado deletar a dele (conta OnlyFans) na minha frente antes de sair por 03h e ameaçar encerrar a conta”, comentou outra, revoltada.

Apesar de toda a repercussão,o casal, aparentemente, permanece unido. Veja no vídeo a seguir.