Empresa de Anápolis consegue vitória na Justiça após fazer Pix de R$ 90 mil por engano para desconhecido

A justiça bloqueou a conta de um morador de São Paulo que recebeu, por engano, um Pix no valor de R$ 90 mil de uma empresa de ferramentas e ferragens de Anápolis.

A juíza Elaine Christina Alencastro Veiga Araújo, da 3ª Vara Cível, tomou como base para a decisão as alegações, documentos e prints apresentados pelo estabelecimento.

De acordo com o Rota Jurídica, a empresa estava com uma conta financeira bloqueada e, ao tentar recuperá-la, uma transferência acabou sendo feita para outra pessoa.

Assim que percebeu a falha, o responsável pela empresa tentou contato com o banco do beneficiário, que imediatamente conseguiu paralisar as transações do cliente.

Apesar de a atitude ter sido eficaz, o dono da conta beneficiada já havia retirado mais de R$ 12 mil, fazendo saques e pagando boletos.

O estabelecimento buscou a justiça para uma reparação, alegando que sem o valor, a atividade econômica será prejudicada. O caso foi até registrado em boletim de ocorrência como estelionato.