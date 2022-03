Incêndio atinge prédio anexo do Palácio do Planalto

Um incêndio atingiu na tarde deste sábado (19) um prédio anexo do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília. Não há informações sobre feridos.

O incêndio atingiu um galpão de uma das garagens do Cotran (Coordenação-Geral de Transporte da Presidência da República). O local fica a uma distância de cerca de 1 km do Palácio.

Fogo e fumaça preta podiam ser vistos no local por volta das 15h30. As chamas foram controladas em menos de dez minutos, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Seis viaturas de combate ao incêndio foram enviadas.

Os Bombeiros não forneceram demais detalhes da ocorrência até as 17h20. Questionado no meio da tarde, o Palácio do Planalto também não tinha informações sobre o local atingido.

O presidente Jair Bolsonaro passa o final de semana no Palácio da Alvorada, a residência oficial.