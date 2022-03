Em tempos de crise, comprar carne de primeira, macia e deliciosa ficou um pouco difícil com os preços lá nas alturas. Por isso, se você, no dia a dia, está optando por cortes mais baratos veja a seguir maneiras de amaciar a carne!

6 maneiras de amaciar carne que são totalmente infalíveis e você provavelmente não conhecia:

1. Com bicarbonato de sódio

Para isso, prepare uma mistura com azeite, limão, diferentes temperos (sal, alho, pimenta etc.). E, então, deixe a carne submersa na solução por pelo menos 2 horas. Assim, o bicarbonato consegue agir bem sobre as fibras da carne, tornando-a mais macia.

2. Com limão

As marinadas são ótimas apostas e quando aliadas ao limão (ou outras frutas cítricas) amaciam mais ainda a carne. O limão, cientificamente, tem as enzimas necessárias para deixar a carne com uma melhor textura.

3. Com vinagre

Como já citamos, as marinas cítricas são ótimas para deixar a carne mais saborosa e macia. A nossa dica é preparar marinadas com vinagre, azeite, ervas finas, alho e os temperos de sua preferência. Deixe a carne submersa nessa mistura por algumas horas e, depois, é só preparar normalmente.

4. Com leite

É isso mesmo que você entendeu! A marinada com leite é espetacular. Comece limpando e cortando melhor o alimento. E, então, deixe-o em uma vasilha totalmente coberta de leite e, se desejar, com alguns temperos. Agora, coloque na geladeira por pelo menos 5 horas e depois é só preparar da forma que preferir! Você pode deixar o leite escorrer bem e até mesmo secar a carne com um papel toalha antes de cozinhar.

5. Com cerveja ou vinho

A próxima marinada é ótima para grandes preparações. Assim, use as bebidas ainda na marinada (junto com alguns temperos) ou até mesmo introduzi-los durante o processo de cozimento.

6. Temperos industrializados

Por fim, se você não curte as opções com ingredientes de casa, saiba que nos supermercados existem produtinhos amaciantes de carne. Eles, em resumo, contém enzimas eficientes que atuam sobre a textura da carne, também vem geralmente com temperos.

