Revoltado, adolescente mata mãe e o irmão com arma do pai policial militar

Um adolescente de 13 anos confessou ter matado a mãe e o irmão mais novo, no sábado (19), em Patos, no estado da Paraíba.

O pai do garoto, que é policial reformado, também foi ferido por um tiro no peito disparado por ele, porém está estável no Hospital Regional da cidade.

A motivação do crime teria sido o fato dos pais proibirem o uso do celular por parte do adolescente e de jogar um determinado game na internet.

Revoltado com a situação, ele esperou que o pai saísse de casa para ir até o escritório pegar a arma.

De acordo com o UOL Notícias, o garoto levou o irmão, de 07 anos, para o quarto e se dirigiu até a mãe, que estava dormindo.

Foi então que ele atirou na cabeça dela. O irmão menor se desesperou e neste momento o pai regressou à residência.

Nesse instante, o jovem disparou contra o genitor e o irmão, que não resistiu.

Após o crime, ele telefonou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e tentou simular um assalto.

Porém, a versão logo foi derrubada pelo argumento do pai. Ele afirmou ter tirado o celular do filho por conta das notas baixas na escola.

O adolescente foi apreendido e confessou ser o responsável pela tragédia, e agora, está sob responsabilidade da Justiça.