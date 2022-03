Abramovich esconde iates de R$ 8,5 bi na Turquia por causa da guerra, diz jornal

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Alvo de sanções que estão sendo impostas a oligarcas russos próximos a Vladimir Putin, presidente da Rússia que comanda a invasão à Ucrânia, Roman Abramovich faz o que pode para tentar manter seus bens. De acordo com reportagem do jornal inglês Daily Star, o magnata ‘escondeu’ seus dois iates -juntos avaliados em R$ 8,5 bilhões- em águas turcas para evitar que ambos sejam apreendidos por meio de possíveis penas aplicadas governo britânico.

Desde o início da guerra, a embarcação chamada Solaris deixou o Caribe, passou pelo norte das Ilhas Canárias e seguiu viagem rumo à Turquia. O outro iate, denominado Eclipse, partiu de Barcelona e seguiu em direção à costa sul da Itália antes de chegar em águas turcas, onde estariam jurisdicionalmente seguros.

Com vidros blindados, proteção de defesa antimísseis, dois helipontos, três barcos acoplados e um minissubmarino, o Eclipse é considerado o iate mais seguro do planeta. Com 165,5 metros de comprimento e 13 mil toneladas, é o segundo maior iate do tipo no planeta e pode comportar até 70 hóspedes em seus 24 quartos.

Construído pelo renomado construtor naval Blohm & Voss, o Eclipse demorou cinco anos para ficar pronto, sendo lançado em 2010. Na época, Abramovich pagou 300 milhões de libras (cerca de R$ 2 bilhões em valores atualizados). Mas agora, a empresa norte-americana Atlas Marine Systems estima que a embarcação valha 1,1 bilhão de libras (R$ 7,4 bilhões).

Já o Solaris tem oito andares, 48 cabines e acomoda 36 convidados e uma tripulação de 60 pessoas. Assim como o Eclipse, possui sistema de detecção de mísseis e janelas à prova de balas. De acordo com o site SuperYatch Fan, tem um valor estimado de US$ 600 milhões.