O que é e como funcionará o projeto “Vem e Faz” nos bairros de Anápolis

Novo projeto da Prefeitura de Anápolis, o “Vem e Faz” estreia no próximo sábado (26) na Vila Jaiara, região Norte da cidade.

Com o objetivo de levar os serviços públicos para perto do cidadão, a iniciativa pretende realizar mutirões em todas as regiões do município.

De acordo com Secretário Municipal de Comunicação, Eventos e Modernização, Rodrigo Tizziani, o projeto é uma versão atualizada do “Prefeitura em Ação”, que acontecia apenas uma vez por mês.

“O grande diferencial é a continuidade dos serviços oferecidos durante os 365 dias do ano. É um projeto que só tem data pra início e, a partir de então, segue constante durante todo o período anual”, afirmou.

Apesar de focar em uma região por vez, os serviços continuam normalmente em outras partes da cidade, porém de forma fragmentada.

Além dos servidores do município, estarão presentes na abertura do projeto colaboradores do programa “Voluntários de Coração”, que levarão cerca de 5 mil refeições para os participantes do evento.

“O ‘Vem e Faz’ vai fazer história na cidade e isto só é possível também porque temos pessoas do bem que querem ajudar de forma voluntária”, declarou a primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves.

Confira os serviços que serão oferecidos no dia do evento

Saúde

Vacinação

Atendimento médico

Atendimento odontológico

Castramóvel para famílias previamente cadastradas junto ao CRAS

Adoção de animais

Aferição de pressão

Teste de glicemia

Avaliação nutricional

Planejamento familiar

Auriculoterapia

Integração Social

Aula Ritmos e Zumba

Apresentação do Show de Talentos

Oficina de Artesanato

Serviços da atenção básica

Indústria e Comércio

Encaminhamento emprego (SINE Volante)

Cursos e capacitações.

Meio Ambiente

Distribuição de mudas

Distribuição e orientação sobre sementes

CMTT

Simulador de capotamento

Trânsito para crianças

Entrega carteira do idoso

Economia

Procon móvel

Defensoria Pública

Entrada em ações Divórcio

Pensão Alimentícia

Outros