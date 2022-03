Atendimento acessível e completo em neurologia está na Clínica Popular da Saúde

A neurologia é uma importante especialidade médica que trata os distúrbios do sistema nervoso e que por muito tempo foi vista como inacessível para boa parte da população em decorrência dos valores exorbitantes.

E é o profissional dessa área que é responsável por diagnosticar e tratar diversas enfermidades, como traumas cerebrais, vascular e neuromuscular e problemas com o sono.

Ciente da necessidade de que a especialidade esteja facilmente disponível aos pacientes, a Clínica Popular da Saúde oferta atendimentos em neurologia em quatro períodos por semana e com preços acessíveis.

Nas unidades, as consultas saem por apenas R$ 120 à vista ou por R$ 140 em até 10 vezes nos cartões de crédito. É necessário conferir as condições de parcelamento com antecedência.

Além dos atendimentos humanizados, os pacientes também podem realizar no local os exames complementares, como eletroencefalograma, eletroneuromiografia, tomografia e ressonância.

O objetivo é justamente garantir que todos tenham em um único só lugar tudo o que precisam para serem bem amparados.

Os interessados em realizar agendamentos de consultas e exames devem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-8593 ou (62) 9 9551-1193.