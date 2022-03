Avião da Azul faz desvio de emergência após passageiro morrer a bordo

Um passageiro morreu em uma aeronave da Azul que fazia o trajeto entre o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, capital de Portugal.

O cliente, um homem português de 75 anos, passou mal a bordo do Airbus A330 e recebeu primeiros socorros da tripulação, mas não resistiu. Com a ocorrência, o voo foi desviado para o Aeroporto Gilberto Freyre, em Recife, capital de Pernambuco.

Em nota, a Azul confirmou o caso e o desvio do avião “em função de uma emergência médica a bordo”.

“A companhia destaca que o cliente recebeu os primeiros socorros em voo e após o pouso na capital pernambucana, mas, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. A companhia lamenta o ocorrido e destaca que prestou toda a assistência necessária aos familiares”, adicionou a empresa, em comunicado enviado ao UOL. O voo AD8750 partiu de Viracopos no domingo (20) às 21h14 (horário de Brasília) e acabou pousando 00h16 em Recife. A aeronave voltou a decolar às 2h54 e chegou à capital portuguesa às 9h54.

A Azul não forneceu mais informações sobre a identidade do idoso morto ou as causas do mal-estar.