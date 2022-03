Mulher se irrita com choro de bebês, estapeia tripulação e é expulsa de voo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um avião da companhia inglesa Jet2 foi palco de um escândalo, no qual uma passageira insatisfeita com as condições da viagem “perdeu o controle” e agrediu membros da tripulação e outros passageiros. Devido à confusão, o voo teve que mudar de destino e a mulher foi expulsa da aeronave.

Segundo o tabloide britânico Daily Mail, o episódio aconteceu na segunda-feira (21), em um voo de Manchester para Antalya, na Turquia, com duração programada para quatro horas e meia. No meio do trajeto, uma passageira, cuja identidade não foi revelada, se disse incomodada com a lotação da classe econômica e a intensidade de ruídos, especialmente com choros de bebês.

Segundo relatos de testemunhas, logo depois que a mulher se levantou para reclamar com funcionários, ela desferiu tapas em alguns deles e outros passageiros. A cena foi gravada por algumas das pessoas presentes no voo.

Em entrevista ao jornal inglês Manchester Evening News, um passageiro que pediu para não ser identificado explicou como a agressora agiu naquela situação.

“Ela saiu do assento e foi para a frente do avião para se queixar com a equipe da Jet2, mas não se acalmou. A voz dela estava ficando mais alta e agressiva, e em poucos minutos ela começou a atacá-los”, disse ele.

“Ela tinha dito que não aguentava o choro de alguns bebês a bordo. Outro passageiro se levantou para a confrontar e ela lhe deu um tapa na cara. Então outro homem apareceu para acalmá-la e a levou para os fundos do avião”, completou.

Por outro lado, outras pessoas alegaram que a agressora já estava se comportando agressivamente contra os demais passageiros desde o momento do embarque no aeroporto.

Depois que a mulher foi isolada dos demais viajantes, a equipe da Jet2 tomou a decisão de desviar o voo para Viena, na Áustria. De acordo com relatos, no momento em que a mulher foi obrigada a descer da aeronave esbofeteou novamente outro passageiro.Quando ela finalmente desembarcou, os passageiros celebraram sua expulsão com uma salva de palmas.

“Esta é a primeira vez que temos que pousar por causa de alguém em um voo”, disse a testemunha; “A equipe da Jet2 lidou com toda a situação muito bem. Ninguém poderia ajudar a mulher descontrolada, porque ela tinha perdido a razão no momento em que deu um tapa no passageiro”.

A companhia aérea enviou mensagens de texto aos passageiros a bordo do voo pouco depois, pedindo desculpas pelo incidente.

“Olá, lamentamos que, devido ao comportamento perturbador de um passageiro, seu voo tenha sido desviado para Viena. Estamos trabalhando em uma situação para colocá-lo em seu caminho o mais rápido possível”, escreveu a Jet2.