“Homem-Aranha” preso em Aparecida já era conhecido por comportamentos sexuais inadequados

A Polícia Civil (PC) de Aparecida de Goiânia divulgou nesta quarta-feira (24), o nome e a imagem do jovem de 19 anos que está sendo investigando como suspeito de ter cometido diversos crimes sexuais no bairro Marista Sul.

Gabriel Guimarães da Silva, apelidado de “Homem-Aranha”, foi preso nesta quarta-feira (23), após três mulheres procurarem o 1º Distrito Policial (DP) do município, na última sexta-feira (18), para relatar as agressões que ele teria cometido.

Ao Portal 6, a delegada Luiza Veneranda, responsável pelo caso, explicou que o jovem é conhecido pela comunidade local por comportamentos sexuais inadequados desde os 15 anos, o que veio escalando com o passar do tempo.

“Uma das vítimas disse até que viu ele crescer. Todo mundo no bairro sabe que ele tem esse comportamento. Há a suspeita que ele teria atacado outras mulheres, que por outros motivos não prestaram queixas”.

Segundo as denunciantes, o jovem possuía uma “rotina” de invadir as casas pela madrugada, desligar o registro de energia ou os interruptores do local e ficar observando fixamente enquanto elas dormiam.

Duas das mulheres destacaram também que o jovem chegou a tocar as áreas íntimas delas, antes de ser descoberto e fugir do local.

Em um dos casos, o rapaz fez isso com o marido de uma das vítimas que estava dormindo ao lado dela na cama.

“Quando viu a situação, o marido até tentou segurá-lo, mas por ser muito alto, esguio e ter facilidade de pular muros, ele [Gabriel] acabou fugindo. Até por isso ganhou esse apelido de Homem-Aranha”, explicou.

Luiza Veneranda apontou também que uma das denunciantes revelou que Gabriel teria invadido a casa dela em quatro ocasiões.

“Foram três vezes de madrugada, onde ele entrou na casa e ficou apenas observando fixamente. A outra vez foi por volta do horário do almoço, onde ele tentou agarrar a vítima”, descreveu.

A delegada pontuou também que o jovem possui um histórico com abuso de álcool e entorpecentes, além de haver a suspeita que ele tenha distúrbios psicológicos.

Ela destacou que, caso a investigação julgue ser necessário, pode ser solicitado um exame de sanidade mental, para conferir se o rapaz havia plena consciência dos comportamentos praticados contra as mulheres.

Visto que as investigações ainda não foram concluídas, o jovem ainda não foi indiciado formalmente pela PC.

Contudo, Luiza adiantou, em uma análise preliminar dos relatos, que ele pode responder por estupro de vulnerável consumado, importunação sexual e tentativa de estupro.

A imagem e nome de Gabriel estão sendo divulgados como forma de encontrar novas vítimas e incentivá-las a denunciar crimes que possam ter sofrido.