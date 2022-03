Homem que afirma ser Jesus conquista legião de fãs após ter detalhes sobre a vida revelados

Um homem argentino, de aproximadamente 30 anos, viralizou em diversos países após afirmar ser o próprio Jesus, enviado por Deus à Terra.

O misterioso diz não ter identidade e insiste em não revelar o próprio nome, alegando apenas que está aqui em missão de lutar pela paz, caminhando pelas ruas de Mar del Plata, na Argentina.

Com uma túnica branca, uma estrela de Davi tatuada entre as sobrancelhas, o andarilho tem encantando diversas pessoas e conquistado fãs com o jeito sereno e empático de falar.

Diversas pessoas afirmaram ao portal Publimetro Chile que ele pode ser visto frequentemene fazendo orações, falando sozinho e observando o mar.

Em entrevista ao portal argentino 0223, o pregador disse que vive pelas vontades de Deus.

“Minha cidadania está no céu. Sou pregador, anuncio o evangelho e me dedico ao meu Pai que está nos céus, nosso Pai celestial. Deus quer que façamos um mundo de paz, ele nos manda trabalhar pela paz”, disse.

Entretanto, há uma infinidade de pessoas que zombam da ‘encenação’ do mensageiro e confronte as falas dele.

Veja