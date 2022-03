Após descobrir o que não queria no celular no marido, mulher surta e quem sofre as consequências é a amante

Um vídeo viralizou nas redes sociais após flagrar uma mulher brigando com a suposta amante do marido em uma padaria e o que mais impressionou foi o horário da luta: 06h da manhã.

A esposa traída teria lido mensagens carinhosas entre o novo casal enquanto o homem estava no banho.

“O pão tá quentinho, vem aqui hoje, meu amor?”, foi o que teria dito a balconista da panificadora.

Incrédula com a situação, a vítima nem pensou duas vezes e foi até o estabelecimento cobrar informações da amante.

Lá, ambas discutiram e trocaram tapas, chegando até mesmo a rolarem no chão com direito a puxões de cabelo.

O dono do local e patrão da suposta segunda parceira do homem tentou intervir e cessar as agressões

Não foram divulgadas informações sobre o desfecho da história, nem mesmo se a Polícia Militar precisou ser acionada.

Assista: