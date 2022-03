Grupo de 47 refugiados ucranianos recebe visto humanitário do Brasil

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou neste sábado (26) que um grupo de 47 refugiados ucranianos recebeu o visto humanitário concedido pelo governo federal para quem foge da guerra no Leste Europeu e chegou ao país.

O desembarque se deu na manhã deste sábado. O Itamaraty não confirmou a nacionalidade de todas as pessoas do grupo, mas elas saíram da Ucrânia com destino à Polônia -como faz a maioria dos refugiados no conflito-, onde receberam apoio da força-tarefa montada pela embaixada do Brasil em Varsóvia.

De acordo com o comunicado da diplomacia, documentos de viagem e notas dirigidas às autoridades migratórias, sanitárias e aeroportuárias polonesas foram emitidos em 24 horas. O Itamaraty não confirmou para onde os refugiados foram encaminhados.

No último dia 18, outro grupo, de 29 refugiados ucranianos, já havia chegado ao Brasil. Eles foram resgatados por uma rede internacional de missionários cristãos, e igrejas brasileiras se dispuseram a mantê-los por ao menos um ano.

No dia 3 de março, o governo brasileiro publicou uma portaria interministerial que concede o visto de acolhida humanitária a ucranianos e apátridas (pessoas sem nacionalidade reconhecida) afetados ou deslocados pela situação de conflito armado.

O Brasil possui essa modalidade de visto para sírios e haitianos e, mais recentemente, concedeu-o também aos afegãos que fogem do Talibã. Mais de 3 milhões de ucranianos deixaram o país desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, no êxodo mais veloz vivido pela Europa desde a Segunda Guerra.