Jovem que esfaqueou o irmão mais velho após festa de aniversário é preso pela polícia

Suspeito de ter matado irmão durante uma briga, um homem de 29 anos foi preso na manhã deste sábado (26), em Porangatu, município localizado na região Norte do Estado.

O crime teria ocorrido por volta de 04h da manhã, quando já alterados devido ingestão de bebidas alcóolicas, eles começaram a discutir.

Ao G1, o comandante a frente do caso contou que eles estavam na casa de um terceiro irmão em uma festa de aniversário e após um deles “acabar com a festa” e sair, o outro o seguiu e acabou desferindo golpes de facas quando o encontrou.

“Estavam na casa de outro irmão, no aniversário da cunhada. Eles brigaram e esse irmão acabou com a festa. A vítima foi dormir na casa de um amigo em razão da briga, pois eles moravam juntos”, afirmou ao portal.

“O suspeito foi atrás dele com a faca, eles brigaram, arremessaram capacetes um no outro e o investigado deu pelo menos duas facadas nele”, completou.

Possuindo um longo histórico de brigas familiares, o suspeito fugiu da cena em uma moto assim que cometeu o crime.

Com informações de uma testemunha, os militares conseguiram identificar a localização do homem. Já no final da manhã, ele foi encontrado escondido na casa de uma tia na zona rural do município, confessando o assassinato.

A arma do crime foi descartada durante a fuga e não foi encontrada. Além disso, o suspeito foi preso com as roupas ainda repletas pelo sangue da vítima.

O investigado encontra-se agora preso em Porangatu, estando a disposição da Justiça para as devidas providências cabíveis.