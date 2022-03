Assim como diversas carecterística emocionais e formas marcantes de encarar a vida, os astrólogos também ensinam sobre a forma dos signos agirem dentro de um relacionamento.

Um ranking foi montado para explicar quais são os participantes do zodíacos mais fiéis e que jamais trairão a confiança de uma pessoa amada.

Nem mesmo dentro de relações de trabalho, amizades ou família. Esses signos prezam bastante pela clareza, verdade e jogo limpo.

Conheça os 3 signos que jamais vão abandonar quem ama em momentos difíceis:

1° Virgem

O virginiano preza pela organização até mesmo dentro das relações. Ele age com clareza, é verdadeiro até demais e não consegue disfarçar muito bem suas indignações.

Se ele amar alguém, acredite, o virginiano cuidará dessa relação com unhas e dentes. Não abandonará em nenhum circunstância, nem virará as costas.

Mas cuidado! Não pise no calo dele. Ele também não hesitará em te dizer não e sair completamente ignorante.

2° Capricórnio

O capricorniano tem dificuldade em confiar nas relações, mas se ele se entregar em alguma, se ele se apaixonar, pode ficar tranquilo: não haverão traições.

São calmos, cautelosos, guiados pela razão ao invés da emoção. Tentarão de todas as formas zelar pela relação e amparar o outro com todas as forças.

São pessoas mais sérias e serenas. Caso a situação fique insustentável, procurará uma forma mais ética e menos hostil de finalizar a história e colocar um ponto final sem mentiras e mágoas.

3° Touro

O taurino, por sua vez, é um romântico nato. Um apaixonado que demora, mas se entrega de corpo, alma e coração.

Eles não medem esforços para cuidar, amar e proteger a pessoa querida. Inclusive, podem até serem nomeados ‘emocionados‘ pela forma de agir.

O taurino tem muita dificuldade com términos e inícios de ciclos, portanto, prezam muito pelos relacionamentos longos e duradouros.

Infidelidade é uma coisa que passa bem longe dos princípios deste signo. São companheiros e não costumam virar as costas nem mesmo nas situações mais complicadas.

