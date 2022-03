Quando pesquisamos sobre guerras no Google, nos deparamos com um conceito básico de que esse termo refere-se a conflitos armados, que ocorrem por diversos motivos. Mas a verdade é que por detrás de toda rivalidade territorial, religiosa ou econômica, há inúmeros inocentes que perdem a vida por conta das guerras. Apesar disso, esses confrontos são grandes impulsionadores de tecnologia. Conheça agora algumas invenções que foram criadas para guerras!

Antes, vale destacarmos que algumas dessas invenções foram criadas há centenas de anos, tanto para serem úteis em guerra quanto para o dia a dia, acompanhe!

6 invenções que foram criadas para guerras e usamos até hoje:

1. Vidro

Vamos começar por esse item e acredite se quiser, ele foi criado na Era de Bronze. Quem diria que nossos antepassados seriam tão geniais a ponto de inventarem algo tão essencial nos dias de hoje.

2. Ferramentas básicas

As primeiras ferramentas básicas foram criadas no Período Paleolítico e serviram (e servem) tanto para serem usadas em casa, quanto em guerra. Naquela época, esses itens, como machado, facões e talheres, eram bem rudimentares.

3. Sistema de Esgoto

Já parou para pensar o quão essencial é um sistema de esgoto? É a partir dele que temos uma boa qualidade de vida, controle de doenças e higiene nas cidades. Esse meio de separar os detritos produzidos pelos humanos surgiu por grande necessidade e forma de conter conflitos.

4. Rodas

As rodas são sempre lembradas como uma das maiores invenções da humanidade. Mas é mais que merecido mesmo, há registros de que o homem já utilizava esse meio há mais de 7.500 anos, incrível, né?

5. Óculos

Até o final do século 13, quem nascia com alguma deficiência visual não tinha nenhuma forma de conter esse problema. Bom, mas a partir do anos de 1270 que um alemão criou o que hoje chamamos de óculos, revolucionando a medicina até os dias atuais.

6. Bússola magnética

Por fim, foi só entre os séculos 16 e 17 que a bússola magnética começou a ser usada como forma de orientação, principalmente por europeus, deixando os astros de lado. Até então, o magnetismo, estudado por chineses, ainda era um grande mistério.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!