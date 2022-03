Santa Casa de Anápolis se pronuncia sobre ameaça sofrida por médica

A Santa Casa de Anápolis se posicionou nesta segunda-feira (28) após o caso de polícia ocorrido na unidade de saúde na manhã do dia anterior.

Na ocasião, uma médica foi agredida verbalmente pela mãe de uma paciente. O incidente ocorreu após a genitora não aceitar o diagnóstico dado pela profissional.

Para conter os ânimos da mulher e cessar as ameaças, a Polícia Militar (PM) foi acionada no local pela profissional de saúde.

Entre as ofensas proferidas pela mãe da paciente houve também ameaças graves.

“De hoje não passa, quero ver se não vai fazer algo”, “ai de você se não fizer algo por minha filha, vai se ver comigo”, disse a mulher para a médica.

Após se explicar para os policiais, a mãe foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer quando for chamada ao Juizado Especial do município.

Com a palavra, a Santa Casa:

Em nota, a Santa Casa de Anápolis esclarece que dentro de suas atribuições institucionais, cumpre seu dever de acolher com amor, e oferecer assistência de qualidade com respeito, fé e dedicação a todos que dela necessitam.

O Hospital informa que não admite ameaças, ofensas, agressões ou qualquer outra postura inapropriada, nem por parte de seus colaboradores nem por parte de pacientes, e sempre que necessário vai apurar e usar as medidas necessárias de acordo com as normas legais cabíveis