Basta dar um pequeno Google para saber do que se trata o termo inteligência emocional. E nada mais é do que a capacidade humana de lidar com as emoções. Ok, confessamos que o termo é bem simples e (aparentemente) banal, porém sabia que a falta desse autoconhecimento é uma das principais causas de ansiedade e transtornos mentais? Por isso, hoje conheça alguns sinais que mostram que você tem uma inteligência emocional acima da média.

6 sinais que revelam que você tem uma inteligência emocional acima da média:

1. Você se conhece

Vamos começar por essa característica e sim, é isso mesmo que você entendeu! Quem possui a qualidade de se conhecer, saber as áreas que domina e as que têm dificuldade, e reconhecer suas virtudes e defeitos, é grandioso! Essa pessoa não se deixa levar por influenciadores e possui uma baita inteligência emocional.

2. Você é alguém empático

Ser uma pessoa empática é saber se colocar no lugar do próximo antes de tomar qualquer atitude, isso é uma grande virtude, que poucas pessoas possuem. Afinal, pensar no outro é um momento de curvar-se para uma situação diferente do seu cotidiano, evitando os preconceitos e julgamentos. Isso é ser alguém acima da média!

3. Você sabe controlar suas emoções

Se em qualquer situação você consegue analisar o problema e ser racional, deixando a impulsividade de lado, é sim mais uma característica de alguém que possui inteligência emocional. E aqui ainda vale voltar ao que já citamos sobre se conhecer é um dos pontos de partida para melhorar o seu processo de raciocínio.

4. Você pausa

Esse é um grande poder, não é qualquer um que possui. Saber a hora de dar um pause, pensar e só depois apertar o play é magnífico. Isso salva muitas pessoas de momentos embaraçosos e te ajudam a tomar decisões.

5. Consegue controlar seus pensamentos

Esse é um grande controle emocional, porque ao controlar seus pensamentos, você não se torna escravo de suas emoções, o que pode te levar a um caminho mais leve para alcançar seus sonhos.

6. Lida bem com as críticas

Por último, alguém com uma boa inteligência emocional é capaz de se beneficiar bem com as críticas. Assim, por pior que seja, essa pessoa tira proveito, aprendendo e mudando sua maneira de fazer aquela atividade.

